Девушка накормила военных бургерами со взрывчаткой в Чернигове

Злоумышленница под видом благодарности вручила бойцам несколько упаковок фастфуда, после чего покинула бокпост.

На одном из блокпостов в Чернигове девушка передала военнослужащим ВСУ пакеты с бургерами, в одном из которых было взрывное устройство. Об этом сообщило украинский портал Cheline.

По данным издания, на выезде из Чернигова в сторону Киева неизвестная девушка подошла к украинским военным с пакетами, в которых был фастфуд. Незнакомка под видом благодарности вручила бойцам несколько упаковок с бургерами и поспешила скрыться.

Военнослужащие обнаружили в одном из бургеров самодельное взрывное устройство. Пакеты с опасной едой вынесли на безопасное расстояние от блокпоста, что помогло избежать серьезных последствий. Сейчас украинские правоохранители устанавливают личность девушки и обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщали, что Черкасской области сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину, который несколько лет прятался в погребе на участке матери.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)