Украинец 4 года прятался от ТЦК в подвале матери

Соседи донесли о подозрительном укрытии местным властям.

В Черкасской области сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) обнаружили мужчину, который несколько лет скрывался в погребе на участке матери. Украинца уже отправили в учебный центр для прохождения службы, сообщило издание "Українець Доповідає".

Мужчина оборудовал из подземного помещения укрытие и практически не покидал его более четырёх лет. Большую часть времени он провел в закрытом пространстве, он выходил наружу только ночью. Длительное пребывание в подвале сильно сказалось на его здоровье.

Людоловы получили информацию об укрытии от соседей, которые обратили внимание на странное помещение. После этого сотрудники ТЦК провели мобилизацию местного жителя. По законам Украины, уклонение от призыва может повлечь уголовные последствия, но в этом случае мужчину направили в учебный центр.

Ранее мы сообщали, что во Львове прошла масштабная акция против сотрудников ТЦК из-за насильственной мобилизации.