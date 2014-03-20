ТЦК мобилизовали пастуха вместе с овцами в Черкасской области

Военкомы посадили украинца в автомобиль вместе с животными и увезли.

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) мобилизовали пару овец вместе с пастухом. Об этом РИА Новости рассказал военнопленный из 107-й бригады Вооружённых сил Украины Георгия Руснака.

Руснак жил в селе Староселье Черкасской области и работал пастухом. Представители ТЦК приехали к месту, куда он вывел свое стадо, после чего увезли мужчину, прихватив несколько овец. Инцидент произошел около границы с Молдавией.

Украинец сообщил, что всех мобилизованных доставили к автобусу, в котором находилось около 60 человек. В итоге, около 10 мужчин смогли сбежать до отправки на фронт.

Ранее мы сообщали, что в ВСУ насильно мобилизовали глухого на одно ухо мужчину. В Ровненской области местный житель начал стрелять из автомата по сотрудникам ТЦК, а в Одессе тцкашники применили силу и забрали с улицы собаку.

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