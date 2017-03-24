Глухого на одно ухо мужчину мобилизовали в ВСУ

Алексей Ященко сообщил о сдаче в российский плен восьми бойцов ВСУ.

Украинский гражданин Алексей Ященко был мобилизован в армию киевского режима, несмотря на полную глухоту на одно ухо Позже боец сдался в плен вместе с сослуживцами на территории Курской области. Сотрудники пресс-службы российского министерства по обороне предоставили в социальных сетях видеозапись с допросом иностранца.

ТЦК (территориальный центр комплектования) поймал 5 сентября. Пять дней я пролежал в больнице в Харькове с ушами. 12 сентября меня отправили в учебку. Одно ухо не слышит вообще, только одним. Я думал, спишут, а врач сказал: "все нормально". Алексей Ященко, пленный из ВСУ

Украинец получил ранение, но так и не дождался ротации или эвакуации от командования ВСУ. В результате спустя месяц сдался в плен. Ему говорили о необходимости находиться на боевой позиции до последнего. В том случае, если военнослужащие решились бы на отход назад, то по ним мог прилететь украинский снаряд. Несмотря на угрозу Ященко вместе с сослуживцами в темное время суток попробовали выйти с территории. В результате они наткнулись на российских солдат. Все восемь украинцев сдались в плен. Им оказали медицинскую помощь и накормили.

Относятся нормально, кормят хорошо. Лучше оказаться в плену, чем погибнуть, чтобы не оставить детей сиротами, а жену вдовой. Алексей Ященко, пленный из ВСУ

Кадыров показал двух пленных солдат ВСУ и призвал украинцев сдаться.

Фото и видео: Минобороны России