Кадыров показал двух пленных солдат ВСУ и призвал украинцев сдаться

Российский чиновник опубликовал в соцсетях ролик, на котором Апты Алаудинов спрашивает украинских военнослужащих о том, как они себя чувствуют в плену.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в собственномТelegram-канале видео с двумя солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятыми в плен спецназом "Ахмат" в районе города Часов Яр. В видеоролике заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир "Ахмата", генерал-майор Апты Алаудинов указал, что российская сторона гуманно относится к взятым в плен военнослужащим армии противника. Он также призвал сражающихся на стороне киевского режима сдаться.

Обa, как вы и сами можете видеть, здоровы, в прекрасном физическoм состоянии. Пленные подтверждают, что отнoшение к ним с российской стороны очень хорошее. Бывших военнослужащих 24-й бригaды ВСУ кормят отлично, никто над ними не издевается, не избивает. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Алаудинов заявил, что при ударе ВСУ по Судже погибли четыре человека.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95