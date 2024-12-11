Четверо погибли, около 90 человек получили контузии 1 февраля в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школе-интернату в Судже Курской области. Соответствующее заявление сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир "Ахмата", генерал-майор Апты Алаудинов в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале. Эксперт указал аудитории в соцсетях, что возможности российских военнослужащих позволяют при ударах реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства фиксировать, "откуда он вылетает, как прилетает".

На днях мы с вами стали свидетелями того, как украинские формирования нанесли удар по школе-интернату города Суджи, в котором находились около 90 наших мирных жителей. И в результате они почти все были контужены, где-то четверо погибших, как говорят с той стороны. Апты Алаудинов, эксперт

Алаудинов отметил, что армия киевского режима таким образом попыталась отвести внимание от своего другого преступления - пыток, изнасилований и убийств мирных жителей в населенном пункте Русское Поречное.

Алаудинов рассказал о сдаче военных элитных подразделений ВСУ в плен.

Фото и видео: Апти Алаудинов "АХМАТ"