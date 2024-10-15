Элитные подразделения Вооруженных сил Украины сдаются в плен на территории Курской области. Соответствующее заявление сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир "Ахмата", генерал-майор Апты Алаудинов в интервью журналисту Владимиру Соловьеву в проекте "Соловьев Live". Таким образом военнослужащий прокомментировал распространяемую киевским режимом информацию о том, что в приграничном российском регионе якобы были расстреляны десять солдат ВСУ, которые сдались в плен.

Пдразделения, которые у них до сих пор считались самыми недосягаемыми, элитными, вот как раз они тоже уже начинают потихоньку склоняться к тому, что сдаются в плен, хотят оставаться в живых. Как вы видите, мы им сохраняем жизни. Поэтому я не знаю, конечно, каким образом они могут нам доказать, что кто-то, сдавшийся в плен, был расстрелян.

Апты Алаудинов, эксперт