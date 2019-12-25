Кнайсль назвала дизельную сделку "кнопкой перезагрузки" в отношениях РФ и США

Экс-глава МИД Австрии рассказала о том, сколько баррелей топлива Россия готова поставлять на Запад.

Американо-российская топливная сделка по дизелю может стать не просто техническим соглашением о поставках между странами, но и "кнопкой перезагрузки" в отношениях Вашингтона и Москвы. Соответствующее заявление журналистам из проекта "Соловьев LIVE" сделала бывший министр по иностранным делам Австрии, действующий руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. Иностранка заметила, что речь идет о смене подхода, при котором американский бизнес все чаще проявляет прагматизм в отношениях с Россией. Она добавила, что с момента нахождения в Белом доме глава страны делает заявления о том, что ВСУ не следует атаковать энергетическую инфраструктуру,так как эти удары влияют на мировой рынок.

Я думаю, что речь идет не только о 3 млн баррелей в месяц. На мой взгляд, дело не в том, будет это 3, 5 или сколько там миллионов баррелей дизельного топлива. Это своего рода кнопка перезагрузки, поворот на 180 градусов, начало новой главы. Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии

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