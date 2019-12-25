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В Австрии рассказали о подготовке Европы к военному конфликту к 2030 году
Сегодня, 14:57
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

В Австрии рассказали о подготовке Европы к военному конфликту к 2030 году

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На фоне этого в странах Запада планируется возвращение военной службы, в том числе и для женщин.

Европа запланировала масштабное перевооружение и теперь готовится к возможному военному конфликту. Об этом экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль написала в статье для журнала "Политика".

Политик напомнила, что в декабре 2024 года появилась новая должность еврокомиссара по обороне и космосу, которую занял литовский политик Андрюс Кубилюс. Он должен разработать Белую книгу по обороне, чтобы Европа была готова к войне к 2030 году.

Кнайсль также рассказала о планах европейских стран вернуть обязательную военную службу. В перспективе она может распространяться как на мужчин, так и на женщин, опираясь на опыт Швеции.

После десятилетий недофинансирования вооруженных сил все 27 членов Евросоюза, включая четыре теоретически нейтральные Австрию, Кипр, Ирландию и Мальту, стали значительно наращивать возможности собственных армий.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у России нет планов вооруженного конфликта с Западной Европой.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: австрия, военный конфликт, европа и россия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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