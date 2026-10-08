В МИД России напомнили о том, что Россия не угрожает никому.

У Москвы нет планов вооруженного конфликта с Западной Европой. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова на регулярном брифинге с журналистами в Москве от 8 октября. Чиновница из внешнеполитического ведомства объяснила, что Кремль никому не угрожает на геополитической арене. Таким образом дипломат прокомментировала недавние высказывания руководителя службы внешней разведки Германии Мартина Егера (BND).

Если главный немецкий разведчик публично озвучивает собственные фантазии, это значит, что Европа, действительно, в большой опасности. Я на всякий случай повторю: Россия никому не угрожает. Президент, министр иностранных дел неоднократно заявляли об отсутствии у Москвы планов вооруженного конфликта с Западной Европой. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Мерц и "гоп-компания" в Киеве находятся внутри коррупционных схем.

Фото и видео: МИД России