В МИД России оценили причины визита немецкого канцлера в Киев.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и "гоп-компания" в Киеве находятся внутри единых коррупционных схем. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова на регулярном брифинге с журналистами в Москве от 8 октября. Чиновница из внешнеполитического ведомства объяснила, что немецкий политический деятель приехал в столицу Украины для того, чтобы поправить собственный рейтинг популярности, а также сбежать от ответов, которые задают ему собственные граждане.

Мерц и вся эта гоп-компания, конечно, находятся внутри всех этих коррупционных схем. И приезжает он [в Киев] в том числе, чтобы оговаривать, каким образом все эти деньги, прокручиваясь через киевский режим, будут распределяться дальше. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что 4 октября немецкий канцлер Фридрих Мерц и министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе прибыли с необъявленным рабочим визитом в Киев. Чиновники из ФРГ анонсировали предоставление Вооруженным силам Украины нового пакета военной помощи объемом около одного миллиарда евро. Туда войдут дистанционные виды оружия и ударные БПЛА. Также Берлин выделяет 350 миллионов евро на поддержку энергетического сектора киевского режима.

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Фото и видео: МИД России