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Алаудинов заявил, что НАТО испытывает свои дроны в боях на Украине
Сегодня, 14:27
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Алаудинов заявил, что НАТО испытывает свои дроны в боях на Украине

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Апты Алаудинов объяснил, чем занимаются западные страны на Украине.

Западные беспилотники, которые производятся в странах-членах НАТО, испытываются в боях на передовой и при ударах Вооруженных сил Украины вглубь российской  территории. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления при российском министерстве по обороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Эксперт заметил, что дроны врага представляют их себя БПЛА разного уровня, дистанции полета и характера.

Мы видим, что дроны, которые производятся во всех этих странах, которые являются участниками блока НАТО, испытываются у нас на линии боевого соприкосновения.

Апты Алаудинов, эксперт

Специалист пояснил общественности, что такие беспилотники массово заводятся на Украину и испытываются против нашего государства Североатлантическим альянсом для того, чтобы нанести максимальное поражение мирным городам, селам и гражданской инфраструктуре. 

Командир "Ахмата" объяснил, почему ВСУ бьют по мирным жителям.

Фото: Telegram / Алена Хлевнюк / ТАСС

Теги: апты алаудинов, беспилотники, нато
Категории: События на Украине, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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