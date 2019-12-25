Алаудинов заявил, что НАТО испытывает свои дроны в боях на Украине

Апты Алаудинов объяснил, чем занимаются западные страны на Украине.

Западные беспилотники, которые производятся в странах-членах НАТО, испытываются в боях на передовой и при ударах Вооруженных сил Украины вглубь российской территории. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления при российском министерстве по обороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Эксперт заметил, что дроны врага представляют их себя БПЛА разного уровня, дистанции полета и характера.

Мы видим, что дроны, которые производятся во всех этих странах, которые являются участниками блока НАТО, испытываются у нас на линии боевого соприкосновения. Апты Алаудинов, эксперт

Специалист пояснил общественности, что такие беспилотники массово заводятся на Украину и испытываются против нашего государства Североатлантическим альянсом для того, чтобы нанести максимальное поражение мирным городам, селам и гражданской инфраструктуре.

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Фото: Telegram / Алена Хлевнюк / ТАСС