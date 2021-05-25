В Петербурге могут ввести единую дату окончания "самокатного" сезона

Сейчас компании-операторы позволяют использовать самокаты вплоть до зимы.

В Санкт-Петербурге предложили установить единую дату окончания "самокатного" сезона. С такой инициативой депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев обратился в Комитет по транспорту, сообщил 78.ru.

Парламентарий прост ввести правила работы сервисов аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ) в осенне‑зимний период. Сейчас операторы принимают решения исключительно на основании погодных условий и разрешают пользоваться самокатами вплоть до наступления зимы. По мнению Цивилева, это создаёт серьезные риски, ведь поездки в дождь, при мокром снеге и гололедице опасны не только для самих пользователей СИМ, но и для пешеходов.

Еще одна проблема — беспорядочное размещение самокатов после завершения активного сезона. Сервисы далеко не всегда оперативно убирают транспорт с улиц, из‑за чего брошенные СИМ становятся препятствием для коммунальных служб. Техника и рабочие не могут полноценно выполнять уборку снега и обработку тротуаров противогололёдными материалами.

Депутат предлагает закрепить конкретную дату окончания сезона на 31 октября. Кроме того, необходимо обязать сервисы аренды в течение трех дней после этой даты полностью освободить улицы от электросамокатов. Такой подход, по его замыслу, поможет сделать городскую среду безопаснее и удобнее как для петербуржцев, так и для служб, отвечающих за содержание города в холодное время года.

Ранее мы сообщали, что самокатчики Петербурга получили штрафы на 30,7 млн рублей за нарушения.

Фото: Piter.TV