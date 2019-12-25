Самокатчики Петербурга получили штрафы на 30,7 млн рублей за нарушения

Детей за рулем и поездки вдвоем выявили во время рейдов на самокатчиков в Петербурге.

В Петербурге за сезон зафиксировали 67 049 нарушений правил использования электросамокатов. Во время трех крупных совместных рейдов Комитета по транспорту и Госавтоинспекции наказали более 3,9 тыс. человек. Свыше 1,5 тыс. нарушений пришлось на пользователей арендованных самокатов, сообщили в пресс-службе комитета.

Проверки проводят с учетом статистики и обращений горожан. Инспекторы выявляют тех, кто пересекает пешеходные переходы, не спешиваясь, ездит вдвоем, передает самокаты детям, игнорирует дорожные знаки или оставляет транспорт так, что он мешает прохожим.

С начала сезона Центр управления парковками Петербурга зарегистрировал 59 480 случаев, когда самокатчики не спешивались на переходах. Еще 3 541 нарушение связано с поездками вдвоем, 3 248 — с несоблюдением ПДД на дорогах. В 762 случаях электросамокатами управляли дети. Также зафиксировали 16 случаев парковки, серьезно затруднявшей движение пешеходов, и 2 наезда на людей или ДТП.

Нарушения выявляют как во время пеших проверок, так и с помощью камер системы "Безопасный город". Информацию с указанием места и времени происшествия, а также фотоматериалы передают операторам кикшеринга. Они заблокировали 665 аккаунтов, вынесли 22 655 предупреждений и выписали 21 326 штрафов. Общая сумма взысканий превысила 30,7 млн рублей.

Заместитель председателя Комитета по транспорту Александра Бахмутская отметила, что совместные рейды позволяют объединить работу транспортных служб и Госавтоинспекции и сосредоточиться на участках, где чаще всего возникают проблемы.

Подробнее об ужесточении правил для пользователей СИМ в Северной столице мы писали ранее.

Фото: Piter.TV