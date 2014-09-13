Правила для самокатчиков в Петербурге могут ужесточить: что известно в августе 2026 года

Поводом для нового обсуждения стали в том числе ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.

В Петербурге планируют ужесточить требования к пользователям электросамокатов и кикшеринговым компаниям. Об этом 13 августа заявил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский. По его словам, полностью запрещать прокат самокатов власти пока не планируют, однако действующие ограничения могут стать строже. Одной из проблем остается езда вдвоем и втроем на одном самокате. Ранее кикшеринговые компании обещали решить ее, в том числе с помощью контроля веса пользователя, однако, как отметил Бельский, полностью избавиться от нарушений не удалось. Спикер ЗакСа заявил, что намерен обратиться с этим вопросом в городской комитет по транспорту.

Поводом для нового обсуждения стали в том числе ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. В начале августа в Мурино автомобиль сбил пару, ехавшую на электросамокате: мужчина погиб, девушка получила травмы. При этом конкретные новые запреты или штрафы пока не введены. Сейчас речь идет именно о планах ужесточить существующие требования. Piter.TV рассказывает, какие правила для самокатчиков действуют в Петербурге в 2026 году, сколько устройств вышло на улицы города и что может измениться.

Какие кикшеринги работают в Петербурге в 2026 году

В новом сезоне в Петербурге работают три крупных сервиса аренды электросамокатов: Whoosh, "МТС Юрент" и "Яндекс Go". Всего операторы заявили о примерно 42,5 тысячи самокатов в городе: Whoosh – около 17 тысяч; "МТС Юрент" – около 12 тысяч; "Яндекс Go" – около 13,5 тысячи. Кроме того, Whoosh разместил еще около 8 тыс. устройств в Ленинградской области. Парк "Яндекс Go" в этом сезоне полностью обновили. Компания вывела на улицы самокаты собственной разработки нового поколения. Устройства получили, в частности, дополнительные технические решения для определения зон с ограничениями скорости и запретом движения.

Какие правила действуют для самокатчиков

Электросамокат относится к средствам индивидуальной мобильности (СИМ), поэтому его пользователи должны соблюдать требования ПДД. Одно из основных правил – соблюдать приоритет пешеходов. Кроме того, при пересечении дороги по пешеходному переходу необходимо спешиться. На одном самокате нельзя перевозить другого человека. Ездить вдвоем или втроем, управлять самокатом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения также запрещено.

Возрастные ограничения и авторизация через "Госуслуги"

Пользоваться прокатными электросамокатами в Петербурге могут только совершеннолетние. В 2026 году городские власти начали дополнительно усиливать контроль за возрастом пользователей.

С 18 августа в Петербурге в тестовом режиме заработала авторизация пользователей сервисов краткосрочной аренды средств индивидуальной мобильности через портал "Госуслуги". Сейчас в эксперименте участвуют "Яндекс Go" и "МТС Юрент". Whoosh также получил предложение присоединиться к тестированию, однако пока не может подключиться к нему технически.

Новая система позволяет подтвердить личность и возраст пользователя. Кроме того, при нарушении правил дорожного движения информация о штрафе сможет поступать в личный кабинет на "Госуслугах". В Комитете по транспорту Петербурга заявили, что в дальнейшем авторизация через портал станет обязательной для всех пользователей прокатных СИМ. Таким образом, пока речь идет именно о тестировании новой системы, а не о требовании, которое уже распространяется на всех самокатчиков Петербурга.

С какой скоростью можно ездить

Максимальная скорость для средств индивидуальной мобильности по ПДД составляет 25 км/ч. Однако для прокатных электросамокатов в Петербурге действуют дополнительные ограничения. В зависимости от конкретного участка скорость может автоматически снижаться. В приложениях кикшеринговых сервисов отображаются зоны, в которых скорость ограничена или движение полностью запрещено. Технические системы самокатов позволяют автоматически снижать скорость при въезде в соответствующую зону. В новых моделях "Яндекс Go", представленных в 2026 году, эта функция также реализована. Поэтому перед поездкой стоит обращать внимание не только на дорожные знаки, но и на информацию в приложении.

Где нельзя завершить поездку

В центральных районах Петербурга действуют специальные правила парковки кикшеринговых самокатов. Завершать аренду можно только в разрешенных местах, обозначенных на карте оператора. Оставить самокат посреди тротуара или в другом месте, где парковка запрещена, недостаточно: поездка может не завершиться, а пользователь продолжит оплачивать аренду. Перед началом поездки лучше сразу посмотреть на карте, где находятся ближайшие разрешенные парковки.

Ответственность за нарушение правил

За нарушения ПДД пользователь может получить административный штраф. Кроме того, собственные санкции предусмотрены правилами кикшеринговых компаний. В зависимости от нарушения сервис может списать дополнительную сумму, ограничить доступ к аренде или заблокировать аккаунт. Особенно серьезными нарушениями считаются езда вдвоем, передача самоката другому человеку и управление транспортом в состоянии опьянения.

Сколько стоит поездка

Единого тарифа на все кикшеринги Петербурга нет. Стоимость зависит от оператора, времени суток, спроса, конкретного самоката и выбранного тарифа. Поэтому актуальную цену поездки необходимо смотреть непосредственно в приложении перед началом аренды. Тариф может включать плату за старт и поминутную оплату. Условия также могут меняться в течение сезона.

Что изменится для самокатчиков

Пока неизвестно, какие именно новые ограничения могут появиться в Петербурге. 13 августа Александр Бельский заявил, что требования к самокатчикам планируют ужесточать и убирать кикшеринг из пешеходных зон. При этом он отдельно отметил, что не хотел бы доводить ситуацию до полного запрета средств индивидуальной мобильности. Одной из причин для пересмотра правил стала сохраняющаяся проблема с поездками нескольких человек на одном самокате. Таким образом, на данный момент говорить о введении новых конкретных запретов преждевременно. Пользователям необходимо соблюдать действующие правила, а за дальнейшими изменениями следить в официальных сообщениях городских властей и кикшеринговых компаний. Петербургские власти при этом уже заявили о намерении продолжить работу над регулированием СИМ. Поэтому правила для самокатчиков в течение сезона-2026 еще могут измениться.

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