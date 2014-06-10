В Красносельском районе задержали самокатчика, сбившего женщину с ребёнком

Мужчину отпустили под подписку о невыезде

Во вторник, 25 мая, сотрудники полиции Петербурга нашли и задержали мужчину, который на самокате сбил женщину с ребенком, передает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Вечером в прошлый четверг, 20 мая, на Ленинском проспекте мужчина, арендовавший самокат, наехал на 53-летнюю петербурженку, гулявшую с внуком. Женщину упала и ударилась головой о землю, ее госпитализировали с тяжелой травмой. Виновник аварии скрылся с места происшествия.

Лихачом оказался 32-летний петербуржец, против него возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее мы писали, что мужчина обнаружил порох и патроны в заброшенном доме на Челябинской улице.

Фото: Piter.tv