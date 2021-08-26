На проспекте Наставников самокатчик сбил пятилетнего мальчика

Ребенка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Детскую городскую больницу имени К. А. Раухфуса.

В аварии с электросамокатом в Красногвардейском районе Петербурга пострадал пятилетний мальчик. ДТП произошло вечером 11 сентября у дома 43к1 по проспекту Наставников.

По информации "Фонтанки", ребенок со своими родственниками шел по тротуару, и там же ехал на самокате 38-летний житель Псковской области. На большой скорости он сбил воспитанника детского сада.

Мальчика в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Детскую городскую больницу имени К. А. Раухфуса. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, рваные раны брови, верхнего века, гематомы и ссадины.

В отношении мужчины на электросамокате сотрудники ДПС составили протокол по ст. 12.7.1 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим прав).

Ранее на Piter.TV: в Тихвине ребенок на самокате врезался в дерево и попал в больницу.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти