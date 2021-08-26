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На проспекте Наставников самокатчик сбил пятилетнего мальчика
Сегодня, 10:25
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На проспекте Наставников самокатчик сбил пятилетнего мальчика

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Ребенка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Детскую городскую больницу имени К. А. Раухфуса.

В аварии с электросамокатом в Красногвардейском районе Петербурга пострадал пятилетний мальчик. ДТП произошло вечером 11 сентября у дома 43к1 по проспекту Наставников. 

По информации "Фонтанки", ребенок со своими родственниками шел по тротуару, и там же ехал на самокате 38-летний житель Псковской области. На большой скорости он сбил воспитанника детского сада. 

Мальчика в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Детскую городскую больницу имени К. А. Раухфуса. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, рваные раны брови, верхнего века, гематомы и ссадины. 

В отношении мужчины на электросамокате сотрудники ДПС составили протокол по ст. 12.7.1 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим прав). 

Ранее на Piter.TV: в Тихвине ребенок на самокате врезался в дерево и попал в больницу. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: проспект наставников, самокатчик сбил ребенка
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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