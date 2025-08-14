  1. Главная
Вооруженный мужчина ограбил супермаркет на проспекте Наставников
Сегодня, 15:49
Помимо похищенных товаров общей стоимостью 5,6 тыс. рублей, у задержанного изъяли пистолет "Удар".

Росгвардейцы Красногвардейского района задержали вооруженного грабителя. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 12 февраля один из посетителей супермаркета на проспекте Наставников пытался выйти оттуда, не оплатив товары. Он пригрозил персоналу аэрозольным пистолетом и убежал. Злоумышленником оказался 32-летний мужчина. 

Помимо похищенных товаров общей стоимостью 5,6 тыс. рублей, у задержанного изъяли пистолет "Удар". Его доставили в 13-й отдел полиции. 

Ранее на Piter.TV: молодой мигрант избил и ограбил мужчину в Парголово. Второй преступник разыскивается.

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: проспект наставников, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

