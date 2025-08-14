Вооруженный мужчина ограбил супермаркет на проспекте Наставников

Помимо похищенных товаров общей стоимостью 5,6 тыс. рублей, у задержанного изъяли пистолет "Удар".

Росгвардейцы Красногвардейского района задержали вооруженного грабителя. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 12 февраля один из посетителей супермаркета на проспекте Наставников пытался выйти оттуда, не оплатив товары. Он пригрозил персоналу аэрозольным пистолетом и убежал. Злоумышленником оказался 32-летний мужчина.

Помимо похищенных товаров общей стоимостью 5,6 тыс. рублей, у задержанного изъяли пистолет "Удар". Его доставили в 13-й отдел полиции.

Фото: пресс-служба Росгвардии