Молодой мигрант избил и ограбил мужчину в Парголово
Сегодня, 10:25
127
Второй преступник в настоящее время разыскивается.

Правоохранители Выборгского района задержали подозреваемого в грабеже. Второй преступник в настоящее время разыскивается. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 31 января на Выборгском шоссе в Парголово двое злоумышленников в ходе конфликта избили 46-летнего местного жителя и похитили его телефон за 30 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

На улице Ломоносова 1 февраля поймали 22-летнего уроженца Таджикистана. По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: в поселке Тайцы подросток избил водителя "скорой". Юношу увезли в отдел и опросили в присутствии матери. 

Фото: Piter.TV 

