Молодой мигрант избил и ограбил мужчину в Парголово

Правоохранители Выборгского района задержали подозреваемого в грабеже. Второй преступник в настоящее время разыскивается.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 31 января на Выборгском шоссе в Парголово двое злоумышленников в ходе конфликта избили 46-летнего местного жителя и похитили его телефон за 30 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ.

На улице Ломоносова 1 февраля поймали 22-летнего уроженца Таджикистана. По факту случившегося проводится проверка.

