В поселке Тайцы подросток избил водителя "скорой"

Юношу увезли в отдел и опросили в присутствии матери.

Полицейские Гатчинского района разбираются в обстоятельствах конфликта с пострадавшим водителем "скорой". В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в поселке Тайцы 1 февраля молодой человек напал на 50-летнего сотрудника скорой помощи, который прибыл на вызов к железнодорожной платформе в составе бригады. На месте поймали 15-летнего девятиклассника из деревни Александровка.

По словам подростка, он принял водителя за зеваку, наблюдавшего за тем, как медики помогают его товарищу. Юношу увезли в отдел и опросили в присутствии матери.

Ранее на Piter.TV: задержаны подозреваемые в грабеже в общественном туалете на Садовой улице.

Фото: Piter.TV