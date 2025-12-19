  1. Главная
В поселке Тайцы подросток избил водителя "скорой"
Сегодня, 9:49
Юношу увезли в отдел и опросили в присутствии матери.

Полицейские Гатчинского района разбираются в обстоятельствах конфликта с пострадавшим водителем "скорой". В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в поселке Тайцы 1 февраля молодой человек напал на 50-летнего сотрудника скорой помощи, который прибыл на вызов к железнодорожной платформе в составе бригады. На месте поймали 15-летнего девятиклассника из деревни Александровка. 

По словам подростка, он принял водителя за зеваку, наблюдавшего за тем, как медики помогают его товарищу. Юношу увезли в отдел и опросили в присутствии матери. 

Ранее на Piter.TV: задержаны подозреваемые в грабеже в общественном туалете на Садовой улице. 

