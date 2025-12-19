  1. Главная
Задержаны подозреваемые в грабеже в общественном туалете на Садовой
Сегодня, 9:48
Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Полиция Адмиралтейского района задержала подозреваемых в грабеже на Садовой улице. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям 26 января позвонили из больницы и заявили, что к ним госпитализировали 22-летнего парня с ушибом головы. После оказания помощи его отпустили домой. По словам пострадавшего, в общественном туалете на него напали двое незнакомцев и отобрали мобильный телефон. 

Накануне на улице Ефимова по подозрению в совершении этого преступления поймали 36-летнего и 45-летнего мужчин. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Фото: Piter.TV 

