Задержаны подозреваемые в грабеже в общественном туалете на Садовой

Полиция Адмиралтейского района задержала подозреваемых в грабеже на Садовой улице. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 26 января позвонили из больницы и заявили, что к ним госпитализировали 22-летнего парня с ушибом головы. После оказания помощи его отпустили домой. По словам пострадавшего, в общественном туалете на него напали двое незнакомцев и отобрали мобильный телефон.

Накануне на улице Ефимова по подозрению в совершении этого преступления поймали 36-летнего и 45-летнего мужчин. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: Piter.TV