Рецидивист избил и ограбил свою бабушку в Колпино

Правоохранители задержали в Колпино ограбившего свою бабушку. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В полицию 19 января обратилась 75-летняя жительница дома по Октябрьской улице. По словам пенсионерки, внук избил ее и забрал банковскую карту, откуда списалось 8 тыс. рублей. Женщину госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).
На улице Ижорского Батальона 20 января поймали 24-летнего злоумышленника. За его плечами имеются пять судимостей.
