Рецидивист избил и ограбил свою бабушку в Колпино
Сегодня, 11:30
Женщину госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители задержали в Колпино ограбившего свою бабушку. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 19 января обратилась 75-летняя жительница дома по Октябрьской улице. По словам пенсионерки, внук избил ее и забрал банковскую карту, откуда списалось 8 тыс. рублей. Женщину госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). 

На улице Ижорского Батальона 20 января поймали 24-летнего злоумышленника. За его плечами имеются пять судимостей. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец украл у посетителя бара на Невском проспекте 1 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

