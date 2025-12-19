  1. Главная
Петербуржец украл у посетителя бара на Невском проспекте 1 млн рублей
Сегодня, 10:53
Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Полиция Центрального района задержала подозреваемого в краже 1 млн рублей у посетителя бара на Невском проспекте. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Инцидент произошел 11 января. Преступник похитил деньги из куртки 43-летнего местного жителя. На проспекте Королева 19 января поймали 48-летнего безработного из Приморского района. Сейчас проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов его преступной деятельности. 

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный мужчина попросил друга перегнать похищенную машину в Стрельне. Спустя время автомобиль вернули собственнику.

Фото: Piter.TV 

