Петербуржец украл у посетителя бара на Невском проспекте 1 млн рублей

Полиция Центрального района задержала подозреваемого в краже 1 млн рублей у посетителя бара на Невском проспекте. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 11 января. Преступник похитил деньги из куртки 43-летнего местного жителя. На проспекте Королева 19 января поймали 48-летнего безработного из Приморского района. Сейчас проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов его преступной деятельности.

Фото: Piter.TV