Пьяный мужчина попросил друга перегнать похищенную машину в Стрельне

Спустя время автомобиль вернули собственнику.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего рецидивиста, которому вменяют п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

По информации надзорного ведомства, в ночь с 5 на 6 октября 2025 года нетрезвый фигурант сообщил другу, что купил Lada Granta, и попросил его перегнать машину от дома на Озерковой улице к зданию на улице Гоголя в Стрельне. Выяснилось, что обвиняемый похитил транспортное средство, увидев ключ в замке зажигания. Спустя время автомобиль вернули собственнику.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: перед судом предстанет петербуржец, похитивший игровую приставку из бара.

Фото: Piter.TV