Перед судом предстанет петербуржец, похитивший игровую приставку из бара

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), сообщили 19 января в надзорном ведомстве.

В декабре прошлого года обвиняемый был в баре на Садовой улице. Он познакомился с одним из посетителей, который играл в приставку, принесенную из дома. Фигурант одолжил ее и не вернул потерпевшему. Задержали его в общежитии по месту проживания, похищенное возвращено владельцу.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

