  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Перед судом предстанет петербуржец, похитивший игровую приставку из бара
Сегодня, 10:48
178
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Перед судом предстанет петербуржец, похитивший игровую приставку из бара

0 0

Задержали его в общежитии по месту проживания, похищенное возвращено владельцу.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), сообщили 19 января в надзорном ведомстве. 

В декабре прошлого года обвиняемый был в баре на Садовой улице. Он познакомился с одним из посетителей, который играл в приставку, принесенную из дома. Фигурант одолжил ее и не вернул потерпевшему. Задержали его в общежитии по месту проживания, похищенное возвращено владельцу. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что нетрезвый петербуржец напал с ножом на женщину в подъезде на Октябрьской набережной. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии