‎В Ленобласти в День России прогнозируют дожди, грозы и жару до +29 градусов

На западе области существенных осадков не предвидится, в то время как на востоке сохранится вероятность кратковременных дождей, местами ливней, а также гроз и града.

В предстоящую пятницу, 12 июня, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Согласно прогнозу синоптиков, на территории региона возможны кратковременные дожди и грозы.

‎Ночью и в первой половине дня кратковременные осадки и грозы ожидаются местами по всей области. Во второй половине дня погодные условия будут различаться: на западе области существенных осадков не предвидится, в то время как на востоке сохранится вероятность кратковременных дождей, местами ливней, а также гроз и града.

‎Температура воздуха в ночные часы составит +13…+18 градусов, в некоторых местах она может опуститься до +10 градусов. Днем на западе региона будет +19…+24 градуса, в то время как на востоке температура поднимется до +24…+29 градусов.

‎Ветер будет переменных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду, а при грозе его порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Атмосферное давление ночью будет понижаться, а днем – повышаться.

Фото: Piter.TV