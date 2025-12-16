В Канаде загадочно пропала российская гимнастка Сороковая

Спортсменка перестала отвечать на звонки больше года назад.

Чемпионка России по художественной гимнастике Елизавета Сороковая исчезла после того, как переехала в Торонто. Она перестала выходить на связь и вести социальные сети, сообщила aif.ru ее знакомая.

Уроженка Краснодара является мастером спорта, чемпионкой России по художественной гимнастике. В 2011 году Сороковая стала лучшей в юниорской категории на международном турнире в Германии. К 2013 году она входила в элиту российской художественной гимнастики.

После 2016 года Сороковая посвятила себя тренерской деятельности. К тому же она вышла замуж и переехала в Канаду. Год назад связь с Елизаветой полностью оборвалась.

Знакомая спортсменки рассказала, что Сороковая развелась четыре года назад. Возможно, ей было тяжело пережить распад семьи, поэтому она закрыла социальные сети.

Администратор официальной группы гимнастки Лия также подтвердила полный обрыв контактов с ней, отметив, что та перестала реагировать на звонки и не отвечает на текстовые сообщения.

Ранее мы сообщали, что в Сестрорецке нашли девушку, которая пропала в Петербурге 9 лет назад, будучи подростком.

Фото: Magnific