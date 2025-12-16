Сегодня, 9:20
Украинская гимнастка слушала гимн России на ЧЕ в наушниках и закрыв глаза

Яна Заикина опередила по баллам Софию Краинскую.

Национальная российская сбрная по художественной гимнастике выступила на Чемпионате Европы в болгарском городе Варне под своим флагом. В упражнении с лентой россиянка по фамилии Заикина опередила украинсую оппонентку Краинскую, которая затем на торжественной церемонии вручения наград закрыла глаза и надела наушники. Соответствующий инцидент на мероприятии был опубликован в социальных сетях Федерацией гимнастики России.

Напомним, что иностранная спрортсменка София Краинская в упражнении с лентой набрала 25,750 балла. Таким образом она проиграла россиянке Яне Заикиной, которая набрала в рамках состязания сумму баллов в 26,000.

Фото и видео: Telegram / Федерация гимнастики России

Теги: гимнастика, скандал, художественная гимнастика, чемпионат европы
