Обвиняемый за убийство ребёнка в Петербурге заявил о том, что СМИ раздули скандал

Петербургский суд выслушал оценку убийцы мальчика о резонансном деле.

В Санкт-Петербурге осуждённый за убийство мальчика Пётр Жилкин выступил с оценкой произошедшего во время судебного заседания. Информация об этом опубликована в Telegram-канале SHOT.

В ходе процесса суд напомнил Жилкину о его прежних заявлениях, в которых он сообщал о давлении и травле, якобы направленных на его близких. Подсудимому предложили пояснить свою позицию и обратиться к участникам заседания по данному вопросу.

"Раздули воздух из ничего, блин", Петр Жилкин, обвиняемый.

Ранее Бастрыкин затребовал доклад по делу об убийстве ребенка в Санкт-Петербурге. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об убийстве 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге.

По распоряжению главы ведомства информация о ходе следствия и достигнутых результатах должна регулярно направляться в центральный аппарат СК России. Уголовное дело поставлено на особый контроль на федеральном уровне. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Петру Выменцу доложить о промежуточных итогах расследования и принимаемых следственных мерах.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области