Бастрыкин потребовал составить доклад об убийстве мальчика в Петербурге

Глава ГСУ СК РФ взял под личный контроль уголовное дело.

Глава ГСУ СК РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль уголовное дело, связанное с убийством 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге. Глава ведомства распорядился регулярно докладывать ему о текущих итогах расследования.

Ход расследования уголовного дела по факту убийства ребенка в Санкт-Петербурге поставлен на контроль в центральном аппарате СК России... Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Выменцу П.С. доложить о промежуточных результатах следствия пресс-служб ГСУ СК РФ по Петербургу

Напомним, что мальчик исчез 30 января днём в Красносельском районе города. Вскоре после посещения магазина ребенок сел в проезжавший мимо автомобиль и перестал отвечать на звонки близких. Поиски велись четверо суток и закончились обнаружением тела ребёнка. С полной хронологией трагедии можно ознакомиться в нашем материале.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу