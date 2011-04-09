В Новом Девяткино женщина зарезала своего сожителя

Изъяты три ножа, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Правоохранители Ленинградской области задержали подозреваемую в убийстве. По информации МВД России, преступление было совершено 20 мая в деревне Новое Девяткино.

В полицию Всеволожского района поступили сведения о том, что на Школьной улице мужчина получил ножевое ранение. На месте происшествия поймали 47-летнюю женщину, которая в ходе конфликта ударила ножом своего 42-летнего сожителя. Последний скончался от полученных травм.

Изъяты три ножа, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее мы рассказывали о том, что следователи Петербурга раскрыли убийство мужчины, совершенное в 2002 году. Были установлены свидетели, благодаря их показаниям удалось выяснить, кто преступник.

Фото: Piter.TV