В поселке Елизаветино мужчина задушил сожительницу в ходе конфликта
Сегодня, 11:57
В Гатчинском районе по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве женщины, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Полицейским 17 мая поступили сведения об обнаружении тела 48-летней местной жительницы в квартире дома на площади Дружбы в поселке Елизаветино. На месте поймали 48-летнего сожителя погибшей. По предварительным данным, трагедия произошла во время конфликта. Нетрезвый злоумышленник задушил потерпевшую. 

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее на Piter.TV: двоих рецидивистов подозревают в убийстве соседа на улице Партизана Германа. 

Фото: Piter.TV 

