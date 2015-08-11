В поселке Елизаветино мужчина задушил сожительницу в ходе конфликта

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В Гатчинском районе по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве женщины, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейским 17 мая поступили сведения об обнаружении тела 48-летней местной жительницы в квартире дома на площади Дружбы в поселке Елизаветино. На месте поймали 48-летнего сожителя погибшей. По предварительным данным, трагедия произошла во время конфликта. Нетрезвый злоумышленник задушил потерпевшую.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее на Piter.TV: двоих рецидивистов подозревают в убийстве соседа на улице Партизана Германа.

Фото: Piter.TV