Россиянка утонула на пляже в Пхукете

На пляже Най Янг на острове Пхукет в Таиланде трагически погибла гражданка России. Как сообщает Phuket News со ссылкой на местную полицию, 43-летнюю женщину, находившуюся без сознания, вытащили из воды.

По данным правоохранителей, инцидент произошёл на глазах у очевидцев, которые и сообщили о тонущей иностранке. На помощь пришёл местный житель – он первым заметил россиянку в воде и помог доставить её на берег до прибытия спасателей.

Сотрудники спасательной службы оказали женщине экстренную помощь прямо на пляже, после чего её госпитализировали в больницу Таланга. Однако врачи констатировали смерть пациентки. Тело было направлено в больницу Vachira Phuket для проведения необходимых процедур.

Власти Таиланда заявили, что в соответствии с протоколом уведомят о случившемся российское посольство, а также иммиграционные и пограничные службы. Причины трагедии выясняются.

