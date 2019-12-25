Россиянка утонула на пляже в Пхукете

На пляже Най Янг на острове Пхукет в Таиланде трагически погибла гражданка России. Как сообщает Phuket News со ссылкой на местную полицию, 43-летнюю женщину, находившуюся без сознания, вытащили из воды.
По данным правоохранителей, инцидент произошёл на глазах у очевидцев, которые и сообщили о тонущей иностранке. На помощь пришёл местный житель – он первым заметил россиянку в воде и помог доставить её на берег до прибытия спасателей.
Сотрудники спасательной службы оказали женщине экстренную помощь прямо на пляже, после чего её госпитализировали в больницу Таланга. Однако врачи констатировали смерть пациентки. Тело было направлено в больницу Vachira Phuket для проведения необходимых процедур.
Власти Таиланда заявили, что в соответствии с протоколом уведомят о случившемся российское посольство, а также иммиграционные и пограничные службы. Причины трагедии выясняются.
Фото: Magnific (wirestock)
