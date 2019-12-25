  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У 94-летней петербурженки похитили более 5 млн рублей
Сегодня, 12:46
137
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

У 94-летней петербурженки похитили более 5 млн рублей

0 0

Под предлогом непривлечения ее дочери к уголовной ответственности аферисты убедили отдать курьеру средства в рублях и иностранной валюте.

Полицейскими задержан курьер телефонных мошенников, которые похитили у 94-летней женщины более 5 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Пенсионерке звонили незнакомцы и представлялись сотрудниками различных структур. Под предлогом непривлечения ее дочери к уголовной ответственности аферисты убедили отдать курьеру средства в рублях и иностранной валюте. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

На улице Ефимова 17 мая по подозрению поймали 51-летнего жителя Свердловской области. Остальные участники мошеннической схемы устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: курьер мошенников забрал у пенсионерки на Богатырском проспекте 1,4 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мвд, мошенничество
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии