У 94-летней петербурженки похитили более 5 млн рублей

Под предлогом непривлечения ее дочери к уголовной ответственности аферисты убедили отдать курьеру средства в рублях и иностранной валюте.

Полицейскими задержан курьер телефонных мошенников, которые похитили у 94-летней женщины более 5 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Пенсионерке звонили незнакомцы и представлялись сотрудниками различных структур. Под предлогом непривлечения ее дочери к уголовной ответственности аферисты убедили отдать курьеру средства в рублях и иностранной валюте. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

На улице Ефимова 17 мая по подозрению поймали 51-летнего жителя Свердловской области. Остальные участники мошеннической схемы устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: курьер мошенников забрал у пенсионерки на Богатырском проспекте 1,4 млн рублей.

Фото: Piter.TV