Дрон помог поймать браконьера в Башкирии

В МВД рассказали о том, что водные ресурсы удалось вернуть в среду обитания.

Российские правоохранительные органы с помощью дрона уличили местного пенсионера из Башкирии в незаконном вылове раков на озере Лабода. Соответствующей информацией поделились с журналистами представители пресс-слкжбы регионального управления МВД. Известно, что в рамках оперативных мероприятий были получены сведения о том, что кто-то занимается нелегальным выловом водных биологических ресурсов на водоёме, расположенном в Краснокамском районе.

Вскоре камера дрона зафиксировала в акватории озера Лабода расставленные ловушки и противоправные действия предполагаемого браконьера, после чего полицейские задержали мужчину с поличным. пресс-служба МВД РФ

Злоумышленником оказался 76-летний мужчина из города Агидели. Он успел добыть в нерестовый период более полутора тысяч особей раков. При этом разрешающих документов у местного жителя не было. Пенсионер признался сотрудникам полиции в том, что занимался выловом ракообразных для личного потребления. Также на месте происшествия обнаружена и изъята резиновая лодка с мотором, 17 раколовок общей длиной порядка 70 метров и четыре садка. Оперативники отпустили весь незаконный улов в естественную среду обитания. Предотвращённый материальный ущерб водным биоресурсам региона составил около 180 тысяч рублей. Сейчас в отношении россиянина ведется уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ. Мужчина отпущен под обязательство о явке.

