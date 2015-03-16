В Воронежской области задержали четырех человек за легализацию 200 мигрантов

Расследование продолжается, полицейскими устанавливаются возможные пособники и другие эпизоды.

На территории Воронежа российскими правоохранительными органами пресечена незаконная деятельность группы, которая легализовала в нашей стране более 200 граждан Узбекистана. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы полиции по региону. Известно, что криминальную схему возглавлял 45-летний гражданин Узбекистана. Он вовлек в работу троих наших соотечественников. Речь идет о 56-летней женщине, 44-летнем мужчине и 73-летей пенсионерке. Противоправный бизнес функционировал с июня 2024 года.

За вознаграждение сообщники готовили для мигрантов из Узбекистана фиктивные документы о регистрации по месту временного пребывания, а также ложные сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России. пресс-служба МВД РФ

Таким образом сообщники незаконно легализовали на территории страны более 200 уроженцев из ближнего зарубежья. Оперативники во время обысков у подозреваемых изъяли два системных блока, планшеты, семь ноутбуков, 13 мобильных телефонов, флеш-карты, жёсткий диск, 29 банковских карт, шесть печатей коммерческих организаций, 23 паспорта приезжих и свыше тысячи копий документов миграционного учёта. Ведется расследование по пункту "а" част 2 статьи 322.1 УК РФ. В настоящее время лидер группировки заключён под стражу, а трое его сообщников остаются под подпиской о невыезде.

Фото и видео: МВД Медиа