Во Владимире внуку участника ВОВ возвращена похищенная медаль деда

На территории города Владимира российские правоохранительные органы вернули внуку участника Великой Отечественной войны похищенную медаль деда. Соответствующими данными со СМИ поделились представители пресс-службы регионального управления МВД. Известно, что ранее с заявлением обратился 38-летний местный житель. Он рассказал о том, что кто-то проник в принадлежащую ему комнату в коммунальной квартире, в которой он длительное время не проживает. Из помещения пропал телевизор стоимостью 25 тысяч рублей, а также были похищены три юбилейные медали, приуроченные к годовщинам Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). В тот же день оперативники узнали, что к совершению преступления причастен 44-летний ранее судимый сосед.

Мужчина признался, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в чужую комнату путём отжатия дверной коробки. пресс-служба МВД РФ

Впоследствии похищенный телевизор, а также одну медаль оставил себе, а остальные награды злоумышленник выбросил. Оперативники изъяли у подозреваемого имущество, оставшееся у него из украденного, после чего вернули его заявителю. Ведется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Сейчас фигурант расследования находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

