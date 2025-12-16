На территории ОЭЗ в Петербурге появится фармацевтическое производство

Инвестиции в новый проект составят 2,3 млрд рублей.

В рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве городской комитет по промышленной политике и торговле, Особая экономическая зона и компания "Фармпроект". Они реализуют совместный технико‑внедренческий проект на территории ОЭЗ. Планируются проектирование, строительство и запуск новой производственной площадки по выпуску широкой линейки фармацевтической продукции. Предприятие будет оснащено современным высокотехнологичным оборудованием. За 6 лет создадут 125 рабочих мест.

В Северной столице работают 24 фармпредприятия, которые производят порядка 460 наименований лекарственных средств. Значительная часть фармацевтического кластера сосредоточена в ОЭЗ – свыше 10 компаний. В 2025 году произвели лекарств на сумму 75,2 млрд рублей. Инвестиции в новый проект составят 2,3 млрд рублей.

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Фото: Piter.TV