В ГД внесут законопроект о налоговом мониторинге для резидентов ОЭЗ

Сергей Миронов пояснил, что переход на мониторинг не повышает налоговую нагрузку.

Законодатли на российской территории внесут на рассмотрение документ о о налоговом мониторинге для резидентов особых экономических зон (ОЭЗ). Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты объяснил, что сейчас проект уже поддержан федеральным правительством. Правки могут быть внесены Налоговый кодекс страны. Политики обяжут резидентов ОЭЗ перейти на налоговый мониторинг в течение двух лет после подписания соглашения об осуществлении такой деятельности. Исключение составят субъекты малого и среднего бизнеса (МСП). Обновленная система заменяет собой выездные проверки, а также позволяет специалистам заранее исключить ошибки в отчетности и претензии со стороны профильных налоговых органов.

В целом механизм делает налоговое администрирование более простым и прозрачным, и это взаимовыгодно для государства и бизнеса. Рассчитываю, что с учетом поддержки правительства Госдума оперативно примет наш законопроект. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

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Фото: Piter.tv