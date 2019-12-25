Миронов предложил разрешить дачникам торговать своей сельхозпродукцией

В Госдуме объяснили, что обычным людям нужно дать право торговать на ярмарках и колхозных рынках.

В Москве предложили разрешить гражданам продавать излишки своей сельскохозяйственной продукции в людных местах, у крупных магазинов и гипермаркетов. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты объяснил, что сейчас по стране ярмарки и колхозные рынки заполонили фермеры и перекупщики, а также агропромышленные холдинги, а простым гражданам там места нет. Однако законодатель считает, что правильнее было бы дать возможность людям продать собственные домашние излишки рядом с крупными магазинами с хорошей проходимостью клиентов.

Призываю разрешить гражданам продавать излишки своей сельхозпродукции в людных местах… Будет правильно дать людям возможность заработать немного денег с продажи экологически чистых домашних фруктов и овощей. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Депутат полагает, что с появлением правил благоустройства торговля у дорог, возле транспортных остановок, магазинов и в других стихийных точках оказалась ограниченной. Он считает, что стране нужен более сбалансированный подход к вопросу.

Миронов предложил полностью компенсировать расходы на ЖКХ для инвалидов.

Фото: Piter.tv