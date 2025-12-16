Капитал ОЭЗ "Санкт-Петербург" вырастет на 46% после допэмиссии на 6,8 млрд рублей

После расширения занимаемая территория трёх площадок вырастет с 337 до 473 га.

На минувшей неделе Центральный банк РФ зарегистрировал отчёт об итогах дополнительной эмиссии акций АО "Особая экономическая зона "Санкт-Петербург"". Объём выпуска по номинальной стоимости составил 6,79 млрд рублей. Размещение прошло по закрытой подписке, что означает единственный приобретатель в лице городского комитета имущественных отношений (КИО). Об этом пишет "Деловой Петербург".

В результате этой операции уставный капитал ОЭЗ увеличится на 46%, с 14,65 млрд до 21,44 млрд рублей. На момент подготовки материала изменения ещё не были отражены в ЕГРЮЛ (обычно это занимает около двух недель). Для сравнения, предыдущая допэмиссия в феврале 2025 года составила 2,27 млрд рублей, а в 2024 году капитал был увеличен на 493 млн рублей. Таким образом, текущий выкуп стал самым масштабным финансовым вложением города в развитие площадки.

В настоящее время у ОЭЗ действуют четыре основные площадки: "Нойдорф" (Петродворцовый район), "Новоорловская" (Приморский район), "Парнас" (Выборгский район), "Шушары" (Пушкинский район). Пятой площадкой должна стать территория "Дыбенко" в Невском районе площадью 27 га. Город занимается решением имущественных вопросов для её запуска. Планируется развивать эту зону в формате light industrial из-за близости к жилой застройке. Интерес к проекту проявляют крупные компании из сферы IT и микроэлектроники, а главным преимуществом станет соседство с Университетом телекоммуникаций им. М. А. Бонч-Бруевича.

В бюджете Петербурга на 2026 год заложено 4,44 млрд рублей на развитие инфраструктуры ОЭЗ ("Новоорловская" и "Парнас"). После расширения занимаемая территория трёх площадок вырастет с 337 до 473 га. Согласно обновлённой госпрограмме, к началу весны было создано 7959 рабочих мест из запланированных 8,8 тыс., а к 2031 году их число должно достичь 11,2 тыс. За всё время существования зоны инвесторы вложили в неё 170 млрд рублей (из заявленных 236 млрд), создав выручку более 613 млрд и обеспечив налоговые отчисления свыше 108 млрд рублей.

Смольный рассчитывает привлечь в ближайшие 5 лет инвестиции на сумму до 450 млрд рублей и довести годовую выручку резидентов до 3,2 трлн рублей. В 2026 году к особой экономической зоне должны присоединиться 11 новых предприятий.

Ранее мы сообщили о том, что ОЭЗ "Санкт‑Петербург" запускают новые проекты на 4,2 млрд рублей.

Фото: сайт ОЭЗ "Санкт-Петербург"