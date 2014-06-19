В ОЭЗ "Санкт‑Петербург" запускают новые проекты на 4,2 млрд рублей

В Особой экономической зоне (ОЭЗ) Петербурга реализуют новые проекты и расширяют действующие производства, что обеспечит приток инвестиций на сумму более 8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В ближайшее время будут запущены 3 новых проекта с общим объёмом вложений 4,2 млрд рублей. Они направлены на развитие высокотехнологичных производственных цепочек в фармацевтической отрасли и микроэлектронике. Кроме того, девять действующих резидентов увеличили инвестиции в свои проекты более чем на 4 млрд рублей. Среди направлений – разработки в сфере генной инженерии и гражданской авиации.

Один из ключевых проектов – строительство фармацевтического комплекса площадью почти 2,5 га. Здесь будут разрабатывать и выпускать препараты для лечения сердечно-сосудистых, инфекционных, неврологических и желудочно-кишечных заболеваний. Предприятие создаст 125 рабочих мест.

Также начнётся выпуск оптоэлектронных приборов на площади около 5 тыс. кв. метров, где будут трудиться 113 специалистов. Третий проект предусматривает производство микросхем СВЧ, импульсных источников питания и печатных плат. На этом предприятии будет занято около 210 сотрудников.

На сегодняшний день в ОЭЗ технико-внедренческого типа Санкт-Петербурга зарегистрировано 66 компаний-резидентов, а общий объём заявленных инвестиций составляет порядка 300 млрд рублей.

Фото: Пресс-служба Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга