Завод по производству промышленных роботов запустят в ОЭЗ "Санкт-Петербург"

Компании ООО "Семаргл" планирует запустить в летней перспективе 2026 года производство промышленных роботов и автоматизированных складских систем на площадке "Новоорловская" особой экономической зоны Санкт-Петербурга. Эту информацию подтвердили изданию "Ведомости Северо-Запад" представители фирмы.

Строительство завода уже подошло к завершающей фазе: возведён корпус с административными помещениями, завершены монтажные работы на коммуникациях. На сегодняшний день объект готов на 85%, ведутся внутренние отделочные работы и благоустройство территории.

На новом предприятии запланировано производство широкого спектра высокотехнологичной продукции: автоматизированных систем хранения, логистических роботов, транспортных платформ Tagarka, мобильных роботов "Семабот" и шаттловых систем Arsenal. Начиная с 2027 года компания намерена приступить к изготовлению гибких производственных модулей и соответствующих роботизированных комплексов, а с 2028 года начнет выпускать комплексные производственные системы полного цикла.

Ранее мы сообщили о том, что резиденты ОЭЗ Петербурга увеличили инвестиции на 78%.

Фото: Arsenal