Резиденты ОЭЗ Петербурга увеличили инвестиции на 78%

Основной вклад внесли производители лекарственных средств.

По итогам 2025 года объем вложений компаний-резидентов в развитие собственных мощностей на территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" достиг 38 млрд рублей. Зафиксированный рост относительно 2024 года составил 78%. Лидерами по объему финансирования стали предприятия фармацевтического кластера, включая "Биокад" и "Фармасинтез-Норд". Информация об этом поступила из аппарата городского правительства.

Губернатор Александр Беглов пояснил, что развитие промышленности и предпринимательства входит в десятку главных стратегических направлений города. Поставлена задача к 2030 году довести количество действующих индустриальных и технологических парков до 30, а также запустить не менее двух десятков новых заводов. Глава города подчеркнул, что двукратный прирост капиталовложений демонстрирует высокий инвестиционный потенциал мегаполиса, который был реализован благодаря формированию благоприятных условий для высокотехнологичных производств, расширению границ ОЭЗ и созданию современной инженерной инфраструктуры.

Было отмечено, что расширение территории зоны на 337 гектаров за счет включения участков в Парнасе и Шушарах произошло два года назад, что послужило дополнительным стимулом для привлечения инвесторов. В 2025 году город впервые получил целевой казначейский кредит на нужды ОЭЗ, привлекший 3,1 млрд рублей федерального финансирования для возведения научно-промышленного комплекса в Шушарах. Планируется, что до конца десятилетия совокупный объем привлеченных в ОЭЗ средств превысит 60 млрд рублей.

Выручка компаний-резидентов за отчетный период поднялась на 12%, составив 102 млрд рублей. В текущем году запланирован запуск сразу 11 новых объектов, включая предприятия по выпуску радиоэлектроники, газотурбинных установок и технологичного оборудования для сцены.

Ранее мы сообщили о том, что на развитие ОЭЗ "Санкт-Петербург" выделят 4,4 млрд рублей.

Фото: пресс-служба Смольного