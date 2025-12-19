На развитие ОЭЗ "Санкт-Петербург" выделят 4,4 млрд рублей

Основная часть финансирования пойдет на завершение возведения инновационного центра № 2 на площадке "Новоорловская", а также на создание инженерных коммуникаций и начало строительства первого этапа инновационного центра № 4 на площадке "Парнас".

Власти Санкт-Петербурга запланировали выделение 4,4 млрд рублей на инфраструктурные проекты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" в рамках адресной инвестиционной программы на 2026 год, сообщают "Ведомости Северо-Запад".

Участок "Парнас", расположенный на площади 28 гектаров в Выборгском районе, включен в структуру ОЭЗ с января 2024 года. Государственная экспертиза проектной документации по созданию необходимой инженерной инфраструктуры сейчас завершается, а строительные работы намечены на 2027 год. Суммарные инвестиции в проект оценивают в размере около 3,5 млрд рублей.

Второй участок, "Новоорловская", расположен в Приморском районе и занимает площадь 163 га. Здесь уже функционируют один инновационно-производственный центр и резидентские компании численностью 52 единицы. Строительство здания второго инновационного центра должно завершиться в 2027 году, затраты на сооружение объекта предварительно оцениваются в аналогичные 3,5 млрд рублей.

