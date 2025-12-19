  1. Главная
В 2026 году в ОЭЗ "Санкт-Петербург" откроют 11 новых заводов
Сегодня, 10:01
В 2026 году в ОЭЗ "Санкт-Петербург" откроют 11 новых заводов

Среди новых производств появятся завод по изготовлению радиоэлектроники, предприятие по выпуску газотурбинных двигателей и фабрика инновационных театральных конструкций

Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" впервые за всё время своего существования готовится принять сразу 11 новых промышленных предприятий. Как сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков во время прямой линии, их запуск запланирован на 2026 год.

Среди новых производств появятся завод по изготовлению радиоэлектроники, предприятие по выпуску газотурбинных двигателей и фабрика инновационных театральных конструкций, подчеркнул чиновник.

Кроме того, Поляков отметил лидерские позиции Петербурга в российском рейтинге роботизации промышленности, отметив, что город оборудован двумя тысячами современных роботов на производственных площадках.

Ранее мы сообщили о том, что Кирилл Поляков осмотрел новый цех Пролетарского завода.

Фото:  сайт ОЭЗ "Санкт-Петербург"

