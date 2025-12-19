Кирилл Поляков осмотрел новый цех Пролетарского завода

Завод занимается выпуском широкого спектра механизмов для военных и гражданских морских судов.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в среду, 28 января, посетил Пролетарский завод, специализирующийся на судостроительном и энергетическом машиностроении, где детально изучил весь производственный цикл предприятия. Информация была опубликована в личном Telegram-канале чиновника.

Завод занимается выпуском широкого спектра механизмов для военных и гражданских морских судов, включая системы стабилизации судна, рулежные установки, швартовное оснащение, палубные подъемники, гидравлические агрегаты и другое оборудование. Масштабная модернизация цеха стала возможна благодаря значительной финансовой поддержке города, поделился впечатлениями Поляков.

Помимо этого, состоялся разговор о мерах дополнительной поддержки предприятия. Рассматриваются варианты предоставления субсидии на профессиональное образование персонала, а также сотрудничество с технопарком Санкт-Петербурга в целях формирования индустриального кластера судостроительного профиля.

