На поддержку промышленных предприятий в 2025 году выделили 2,7 млрд рублей

Фонд развития промышленности Петербурга завершил отчетный период 2025 года, выделив на поддержку реального сектора экономики более 2,7 млрд рублей.

Как уточнил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, в минувшем году 19 крупных предприятий получили льготные кредиты на общую сумму по 20 договорам займа. Поддержанные компании специализируются на производстве различного промышленного и энергетического оборудования, средств коммуникации, медикаментов, пищевых продуктов и инновационных технологий.

Поддержка промышленности – один из ключевых приоритетов развития Петербурга. Каждый рубль, предоставленный фондом, работает на технологическое развитие, устойчивую экономику и новые рабочие места для петербуржцев. Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

Стоит отметить, что к концу 2025 года активы Фонда достигли объема более 13 миллиардов рублей. В ближайшие планы входит дополнительное пополнение бюджета Фонда на 350 миллионов рублей, что позволит оказать поддержку большему количеству предприятий региона.

Фото: ВКонтакте / Промышленность, инновации и торговля Петербурга