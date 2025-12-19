В Петербурге принят закон о защите качества воздуха

Принятый закон позволяет правительству Петербурга своевременно предупреждать предприятия и организации, способные негативно влиять на окружающую среду, о возникновении неблагоприятных погодных условий.

Законодательное собрание Петербурга единогласно утвердило на своём заседании 28 января закон, цель которого — улучшение механизмов охраны чистоты атмосферы. Данный акт усиливает экологические полномочия городской администрации.

Принятый закон позволяет правительству Петербурга своевременно предупреждать предприятия и организации, способные негативно влиять на окружающую среду, о возникновении неблагоприятных погодных условий. Такие условия способствуют повышенному загрязнению воздуха и требуют немедленного сокращения вредных выбросов. Закон разработан в рамках совместного плана работы Законодательного собрания и мэра города на 2025–2026 годы.

Дополнения внесены в четвёртый раздел Экологического кодекса Санкт-Петербурга. Городской нормативный акт приводится в полное соответствие с федеральным законодательством, согласно которому субъекты федерации вправе устанавливать порядок уведомления организаций о неблагоприятных климатических изменениях.

Как сказано в сопроводительном документе, принятие поправок повысит прозрачность взаимоотношений государства и юридических лиц, обязанных минимизировать выбросы, обеспечит своевременное предупреждение и минимизирует угрозу ухудшения экологии в городе.

Фото: Piter.TV