Петербургские депутаты рассмотрели упрощение трудоустройства ветеранов СВО

В среду, 28 января, Законодательное собрание одобрило поправки в законы, регулирующие квотирование рабочих мест. По словам депутата Дениса Четырбока, если организация примет на работу инвалида, являющегося ветераном СВО, это позволит ей выполнить обязательства по квоте сразу за два места.

Четырбок также отметил, что аналогичный механизм уже действует в отношении инвалидов первой группы. Согласно петербургским законам, компании со штатом от 100 сотрудников обязаны выделять 2,5% рабочих мест для инвалидов. Для организаций с меньшим штатом резервируется два рабочих места.

В настоящее время в Петербурге предусмотрено 23 тысячи рабочих мест для людей с инвалидностью, из которых заняты 18,5 тыс. Остаются вакантными 4,5 тыс. мест.

Фото: Piter.TV